كونتيس: مطلوب التركيز بنسبة 100 %

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا أن مواجهة الشارقة تحتاج إلى التركيز بنسبة 001% طوال المباراة، مشيراً إلى أن لقاء الفريقين في أكثر مناسبة أتاح الفرصة للتعرف بين كلا الطرفين، ونجح حتا في تحقيق نتائج إيجابية في المواجهات السابقة أمام الشارقة.

وأضاف إن المواجهة تحتاج إلى العمل من المدربين على تعزيز الجانب الذهني للاعبين وليس الاعتماد على التكتيك فقط، مشيراً إلى أنه يدرك صعوبة المهمة أمام حامل اللقب الذي يعتبر رقماً صعباً في دورينا .

وعن تعرض حتا للضغوطات بعد فوز خورفكان على الجزيرة، رد مازحاً: «لدينا ما يكفينا من الضغوطات ولا نريد المزيد».