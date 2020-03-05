كواترو يواصل صدارته لدوري «الثانية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

واصل فريق مركز كواترو الرياضي صدارته لفرق دوري الدرجة الثانية بعد فوزه الكبير على فريق ريجينال بخماسية مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم على ملاعب نادي عجمان الرياضي ليرفع رصيده إلى 32 نقطة بعد ختام الجولة 15 من دوري الدرجة الثانية.

وفي باقي المباريات واصل فريق الفلاح ملاحفته لفريق كواترو وذلك بعد نجاحه بالفوز على فريق كلية الدار الجامعية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، وفي اللقاء الثالث تعرض فريق الموج صاحب لخسارة مفاجئة من فريق سيتي 5 - 4 لتوقف رصيده عند النقطة 26 في المركز الثالث.