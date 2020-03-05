ثلاثي العين الأفضل خلال فبراير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حصد ثلاثي نادي العين: المدرب بيدرو إيمانويل، وصانع الألعاب بندر الأحبابي وحارس المرمى خالد عيسى جوائز «الأفضل» خلال شهر فبراير بعد نهاية التصويت الذي انطلق ظهر يوم 2 مارس واستمر لمدة 48 ساعة.

وتوج الأحبابي بجائزة أفضل لاعب بعد منافسة مع زميله إسلام خان، حيث جمع جناح العين 40% من الأصوات، متفوقاً على خان الذي حصل على 29% من أصوات الجمهور، بينما حل لاعب جناح الشارقة ريان مينديز ثالثاً بـ13% من مجموع الأصوات.

من جانبه تفوق حارس العين خالد عيسى على منافسه خالد السناني حارس الظفرة، ليفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في الشهر، بينما أكمل حارس مرمى عجمان علي الحوسني عقد المتنافسين بحلوله ثالثاً.