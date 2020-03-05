الجولة 18.. صراع الصدارة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يملك العين صاحب المركز الثاني (34 نقطة) فرصة تقليص الفارق مع شباب الأهلي إلى نقطتين، عندما يفتتح اليوم المرحلة 18 من دوري الخليج العربي أمام الفجيرة، ما سيضع المتصدر تحت الضغط قبل مباراته غداً مع النصر الفائز عليه مرتين في الموسم الحالي.

وانطلاقا من مبدأ السلامة العامة، تقرر إقامة كافة مباريات المسابقات دون حضور جماهيري حتى إشعار آخر.

وينتظر الشارقة الثالث (31 نقطة) أيضاً تعثر شباب الأهلي لإحياء آماله بالدفاع عن اللقب، عندما يستضيف اليوم حتا المتعثر وصاحب المركز الثاني عشر. ويلعب اليوم أيضاً، الوصل الثامن مع الظفرة السادس، وخورفكان مع بني ياس بطموح التخلي عن المركز الأخير لأول مرة هذا الموسم. وسيكون الجزيرة الذي تراجع للمركز الرابع برصيد 30 نقطة مطالباً باستعادة لغة الفوز في مواجهة مضيفه الاتحاد كلباء في ختام المرحلة غداً، وذلك للمنافسة على أحد المراكز المؤهلة للمشاركة آسيوياً على الأقل بعدما قلص سقوطه أمام خورفكان من حظوظه في اللقب.

كما يتطلب من الوحدة الخامس (29 نقطة) تجاوز خسارته القاسية أمام النصر، عندما يستضيف عجمان العاشر.