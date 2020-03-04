داسيلفا: هزيمة الجزيرة الماضية يجب ألا تخدع النمور

المصدر: كلباء- محمد فضل

أكد الأوروغوياني، خورخي داسيلفا، مدرب كلباء، أن نتائج الجزيرة الأخيرة في الدوري، وآخرها الهزيمة أمام خورفكان بهدف، يجب ألا تخدع النمور، وعلينا اللعب بقوة، والتركيز طوال الـ 90 دقيقة.

لافتاً إلى أن فوز فريقه على الفجيرة في الجولة الماضية، أعاد الثقة للاعبين، خصوصاً أنه تحقق بعد فترة طويلة، لم نتمكن خلالها من تحقيق أي انتصار في دوري الخليج العربي.

وأشار داسيلفا إلى أن الجزيرة يمتلك لاعبين مميزين، وعلى قدر كبير من المهارة والحلول الفردية، لكننا عازمون على حصد النقاط، واستغلال عامل الأرض من أجل الفوز.

منوهاً بأن تحقيق النتيجة الإيجابية، سيبعدهم خطوة مهمة من دائرة الخطر، وسيقربنا من بلوغ المنطقة الدافئة، التي تسعى إليها فرق المؤخرة، وبالتالي، ستكون الضغوط أقل على لاعبينا في قادم المواجهات، وأشار إلى أنه عمل على تحسين الجانب البدني خلال الفترة الماضية، وسيغيب عن الفريق اللاعب منصور البلوشي للإصابة.

كما امتدح أداء هداف الفريق التوغولي مالابا، والذي يمر بفترة جيدة، ودائماً ما يصنع الفارق، وهذا ما يسعدني كمدير فني.

وقال لست قلقاً على تذبذب أداء الثلاثي غوميز ونافاروني وواندرسون، خلال المباراة الماضية، ويمكن استعادة مستواهم، فهم على قدر كبير من الكفاءة، وإذا أخفقوا في مباراة، فلا يزال الدوري طويلاً، وحتماً سيعودون، وأتمنى أن تكون عودتهم اعتباراً من مباراة الجمعة أمام الجزيرة، وعلى كافة اللاعبين التحلي بالثقة والهدوء، وعدم التسرع في الوصول للشباك، وقال بقليل من التركيز واستثمار الفرص، فسيتم تحقيق الهدف المنشود.

بدوره، قال البرازيلي واندرسون محترف النمور، إنه تأقلم سريعاً مع بقية زملائه، وأنه قادر على ترجمة الفرص لأهداف، ولديه رغبة كبيرة في هز شباك حارس الجزيرة، وأعد جماهير النمور ببذل قصارى جهدي، ومساعدة زملائي اللاعبين لتحقيق الفوز، واصفاً مواجهة رفاق مبخوت بالمهمة لهم، ونأمل في اقتناص النقاط الثلاث، للتقدم أكثر في جدول الترتيب.