الرمادي: لا نخشى غياب 3 أساسيين أمام الوحدة

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

قلل أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان من تأثير غياب 3 من عناصر الفريق الأساسيين هم حسن زهران ومحمد الشحي والمحترف الغامبي ابوبكر تراولي في مواجهة مضيفه الوحدة مساء الجمعة ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي.

وقال الرمادي ان فريقه اعتاد على مثل هذه الظروف كثيراً، وسبق له خوض أكثر من نصف الدور الأول وهو ينقص محترف أجنبي، زيادة على ظروف الاصابات والانذارات.

وأوضح الرمادي ان تشابه ظروف الفريقين من ناحية النتائج السلبية في الفترة السابقة وخاصة في الجولة الماضية التي خسر فيها فريقه من ضيفه الظفرة والوحدة من مضيفه النصر، يزيد من صعوبة المباراة وكل طرف يحتاج لتصحيح المسار.

مشيراً إلى أن قدرة لاعبيه لاستشعار المسؤولية والتعامل مع الموقف بما يتطلبه، وأكد الرمادي على ان الوحدة يظل من الفرق الكبيرة مهما اختلفت نتائجه، ولكن فريقه عجمان لديه مواقف معروفة أمام المنافسين الكبار.