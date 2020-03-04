أروابارينا: نواجه النصر برغبة قوية للحفاظ على الصدارة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الأرجنتيني ردولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، جاهزية فريقه لمهمته أمام النصر بعد غدً الجمعة، ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي.

وقال: "فوزنا في آخر مباراة، منحنا المزيد من الثقة، وكنا نحتاج له في هذه الفترة، وندخل مباراة النصر لتأكيد المحافظة على صدارة الترتيب وحصد النقاط الثلاثة".

وأضاف: "أسلوبنا للحفاظ على الفارق بين المنافسين، هو العمل الجاد، وفي كل أسبوع نقوم خلال التدريبات من تحسين الأخطاء في المباريات المنتهية، ولدي خبرة 4 سنوات في دوري الخليج العربي، وأعلم أن الدور الثاني يكون صعباً، خصوصا أن الفرق تؤدي امام المتصدر بأسلوب دفاعي".

وتابع: "كل مباراة نخوضها نعتبرها نهائيات، وهدفنا الفوز في جميع المباريات وحصد النقاط، ونتميز في الفريق بروح المسؤولية والالتزام والتدرب بشكل جيد، وجميع المباريات مهمة بالنسبة لنا، ولن نفرط في النقاط".

وأختتم قائلاً: "لست قلقاً من أي مواجهة مع أي فريق، والتركيز هو سلاحنا في المباريات، وقلقي الوحيد هو من تأجيل المباريات الآسيوية، وفيروس كورونا، وإصابات اللاعبين، ونؤدي كل مباراة على حدة، ونأمل تقديم مباراة كبيرة وحصد نقاطها".