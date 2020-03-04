كايزر: أتفهم الانتقادات وأعد بالأفضل

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب فريق الكرة بنادي الجزيرة إنه يتفهم الانتقادات الموجه إلى الفريق على أثر الخسارة الأخيرة أمام خورفكان وضعف الأداء، كما أوضح انه لا يتفهم النقد الذي طال الفريق أمام الظفرة وبالرغم من الخسارة فأن الأداء كان جيدا وخسر لعدم التوفيق، بجانب تحقيق فوز مهم على شباب الأهلي 2/1 على ملعب الأخير، وبشكل عام فأن النقد طبيعي لان الجزيرة من الفرق القوية ويمتلك نجومًا كبار.

ومشيرا إلى انه يعد الجماهير بالأفضل وتحسين المستوى.

ويحل الجزيرة ضيفًا على اتحاد كلباء الجمعة ضمن منافسات الجولة 18 للدوري، ويأتي في المركز الرابع برصيد 30 نقطة، وكلباء في الترتيب 11 برصيد 16 نقطة.

وأوضح كايزر ان جلسه جمعته باللاعبين لتحديد أوجه القصور، وأن أهم أوليات المرحلة تطوير الأداء وثبات المستوى، وتحقيق انتصارات متتالية.

ولفت مدرب الجزيرة إلى ان مواجهة اتحاد كلباء ستكون صعبة، نظرا لما يتمتع به الفريق من تنظيم وتقارب بين خطوطه، ومركزه في قائمة الترتيب لا يعكس قوته.

وعن الحالة البدنية للاعبين قال سيستمر غياب مراد باتنا، وبالنسبة لسلطان الغافري فأنه يتعافى وقد شارك في التدريبات لكنه يفتقد إلى حساسية المباريات