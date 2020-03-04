اتحاد الكرة يقرر إقامة جميع المباريات في مختلف المسابقات بدون جمهور

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر اتحاد الامارات لكرة القدم بيانا يقرر فيه اقامة جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية المحلية في كافة الفئات دون حضور الجمهور حتى إشعار اخر ضمن الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات المعنية لحماية المجتمع من فيروس كورونا.

وجاء نص البيان على النحو التالي : يُتابع اتحاد الإمارات لكرة القدم مع الجهات المختصة بالدولة آخر التطورات الصحية الـمتـعلـقـة بــانـتـشـار فيــروس كورونـا المستـجد المعروف باسم “COVID19” والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كافة الجهات المعنية لحماية المجتمع.

وانطلاقاً من حرص اتحاد كرة القدم على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والجماهير، تقرر إقامة جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية المحلية بكافة فئاتها (كأس رئـيـس الدولة /دوري الدرجة الأولى / دوري الدرجة الثانية / مسابقات المراحل السنية / مسابقات كرة الصالات / الكرة الشاطئية / مسابقات السيدات(بدون حضور الجماهير اعتباراً من تاريخه حتى إشعار آخر، وذلك بعــد التنسيـق مــع الجهات المعنيـة.

ويدعو اتحاد الإمارات لكرة القدم كافة المعنيين بالقطاع الكروي بالدولة والأندية والأكاديميات الخاصة بالتقيد بالقرار حفاظاً على سلامة الجميع.