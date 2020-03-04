كرونو: التركيز الذهني مفتاح النصر في الديربي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر أن لقاء الديربي ضد شباب الأهلي لحساب الجولة 18 لدوري الخليج العربي، سيكون على درجة عالية من الإثارة بعد عودتهما إلى سكة الانتصارات في الجولة الماضية.

مشيرا إلى أن مثل هذه المباريات تحكمها تفاصيل صغيرة وأن الفريق الذي سيرتكب أقل أخطاء ويلعب بتركيز ذهني عال سينجح في فرض سيطرته على المباراة ويكون الأقرب للخروج بنقاط الفوز.

وقال مدرب العميد: ديربي النصر وشباب الأهلي لايحتاج إلى تقديم، الفريقان يعرفان بعضهما جيدا، وسبق أن التقيا في 4 مباريات خلال الموسم الحالي، بالنسبة لنا المباراة تعدّ تحديا جديدا ونحن متفائلون بتكرار الأداء الذي ظهرنا عليه أمام الوحدة.

وأوضح كرونو أن الفريقين يمران بظروف مشابهة من ناحية الضغوط وبعد خوضهما لسلسلة من المباريات خلال فترة قصيرة، وأضاف: شباب الأهلي يضم لاعبين ممتازين وأصحاب خبرة، ويملك ردة فعل سريعة، لذا يجب أن نتحلى بالحذر ونتجنب ارتكاب الأخطاء حتى لا نمنحه فرصة التقدم علينا.

وصرّح مدرب النصر أن فريقه قدم أفضل مستوياته حتى الآن، في الجولة الماضية أمام الوحدة وأنه يسعى للحفاظ على الأداء نفسه في مواجهة شباب الأهلي، مشيرا إلى أن الحالة المعنوية للاعبيه جيدة للغاية وهو واثق من مواصلة عروضهم القوية في المباريات الكبيرة التي تشكل حافزا لهم لتقديم أفضل ما لديهم.

وحول امكانية مشاركة محمد فوزي القادم من الجزيرة، كشف المدرب الكرواتي أن اللاعب يحتاج إلى فترة إضافية حتى يكون جاهزا 100% وأنه لن يستعجل بالدفع به في الوقت الحالي.