خيمينيز يحذر لاعبي الوحدة من الفردية أمام عجمان

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

حذر الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة لاعبي فريقه من الفردية في مواجهة عجمان المقررة بعد غد الجمعة بإستاد آل نهيان ضمن مباريات الجولة 18من دوري الخليج العربي.

وقال:" نحن مطالبون باللعب بجماعية كفريق واحد وهو ما سيقودنا للفوز، ولكن إذا لعبنا بشكل فردي لن نظهر بالشكل المطلوب مثلما حدث في مباراة النصر الأخيرة التي خسرها الفريق بثلاثية"

وأضاف:" نسعى للعودة للانتصارات، وعلينا ألا نبالغ في ردة الفعل بسبب خسارة النصر، عندما نلعب بجاهزية 100% بإمكاننا الفوز على أي فريق".وتابع:" ركزنا خلال تحضيراتنا على تصحيح أخطاء المباراة السابقة، وعجمان فريق منظم وعملهم واضح الموسم الحالي، وهو فريق قوي دفاعياً ويملك حلولاً كثيرة عندما يعتمد على الهجمات المرتدة".

وكشف خيمينيز عن غياب الثنائي خميس إسماعيل وطحنون الزعابي للإيقاف.

وعن إمكانية عودة الفريق للمنافسة:" لست هنا للتضليل وتوزيع الأكاذيب على الجمهور، ولكن الفريق في بداية الموسم كان في المركز التاسع والآن أصبح في موقف أفضل، بعد تعاقدات يناير تطورنا كثيراً، والمسابقة ستنتهي في مايو المقبل، سنحاول إنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن، وبالطبع نريد أن نكون في المركز الأول دائماً".