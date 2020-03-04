راشد النعيمي: صحة اللاعبين أهم من البطولات

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، أنه اطمأن على التجهيزات والتدابير التي يقوم بها الاتحاد للحفاظ على سلامة اللاعبين من بعض الأمراض والأوبئة المنتشرة في العالم، واستعرض خطة متكاملة للحفاظ على اللاعبين وضمان صحتهم وسلامتهم، سواء على صعيد المشاركات الجماعية للفئات العمرية، أو المنتخبات والمسابقات المحلية والخارجية.

مشدداً أنهم في اتحاد الكرة لن يسمحوا بأي مشاركة خارجية للفرق المحلية خارج دولة الإمارات إلا بعد أن يطمئنوا على الوضع الصحي في هذه الدول التي ستشارك فيها هذه الفرق، وأن الوضع تحت السيطرة، لأن «صحة اللاعبين أهم من البطولات».

تدابير متعددة

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي في تصريحات صحافية عقب اجتماع اللجنة الانتقالية: «بالنسبة لنا فقد أخذنا الكثير من التدابير للحفاظ على سلامة جميع لاعبينا والفحوص الطبية التي يجب أن تطبق حتى نحافظ على صحة هؤلاء اللاعبين وعلى لياقتهم البدنية حتى لا يكون هناك تأثير فيهم، لأن صحة البشر أهم، وهذا الأمر يأتي من ضمن أولويات حكومة دولة الإمارات».

ورداً على سؤال بشأن انتشار فيروس كورونا عالمياً وتأثير ذلك في المسابقات المختلفة سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي:

«بالنسبة للوضع الداخلي في دولة الإمارات فإن هناك سيطرة كاملة وهناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة والجهات المعنية، وكل لاعبينا لا يشكون من أي أعراض في هذا الخصوص، كما أن الأندية المعنية ستظل في حالة متابعة لصحة جميع لاعبيها بشكل مباشر، حتى نطمئن على سلامة هؤلاء اللاعبين».

تنسيق مع الآسيوي

وتابع الشيخ راشد بن حميد قائلاً: «بالنسبة للمشاركات الخارجية فقد تم تأجيل بعض المباريات في مسابقة دوري أبطال آسيا للأندية، وهناك تنسيق يومي في هذا الخصوص مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن مسألة تنظيم المسابقات المقبلة، نظراً لأن هناك بعض الدول للأسف وضعها صعب وعندها تحديات كثيرة.

وبالتالي نحن من جانبنا نأخذ الحيطة والحذر في هذا الخصوص، ولن نسمح بأي مشاركة لفرقنا خارج دولة الإمارات إلا بعدما نطمئن للوضع الصحي في هذه الدول، وأن الأمور الصحية تحت السيطرة حتى لا يكون هناك تأثير في لاعبينا».

وواصل رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم: «أيضاً فإنه بالنسبة للاعبين الذين سيأتون إلى دولة الإمارات للمشاركة في هذه المسابقات، فإن هناك تنسيقاً مع الجهات الصحية في دولهم، من أجل عمل فحوص مسبقة لهم، وأيضاً بالنسبة لنا فإننا نقوم بعمل فحوص أخرى لهؤلاء اللاعبين قبل الدخول إلى أراضي دولة الإمارات للتأكد من سلامة هؤلاء اللاعبين».

الصحة أهم

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي قائلاً: صحة البشر بالنسبة لنا أهم من تنظيم هذه البطولات، وإذا اضطررنا لتأجيل بعض المباريات والمسابقات فسيتم تأجيلها لصالح صحة اللاعبين.

وعن أبرز ما تم خلال اجتماع اللجنة الانتقالية، أشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض نتائج منتخب الشباب في بطولة كأس العرب تحت 20 والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أنه تم الاستماع إلى بعض التوصيات التطويرية لمنتخب الشباب بجانب توصيات أخرى مقدمة من لجنة الحكام تم فيها اتخاذ قرارات مناسبة.