حمد: السلامة مبدأ تعديلات «فيفا»

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد علي حمد رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة أن التعديلات الجديدة التي أقرها تهدف لإيجاد أفضل فرص العدالة وتوحيد القرارات بما يعزز من الأداء وسلامة اللاعبين.

وتسهل مهمة اللاعبين داخل الملعب وتوفير مزيد من الأمن والسلامة خلال أداء المباريات، ومن أبرزها 6 تعديلات جوهرية، كالتبديل الرابع في حال إصابة أي من اللاعبين خلال المباريات بارتجاج في المخ، وإلغاء الإنذار في حال وصول المباراة إلى ركلات الترجيح.

ويقوم «فيفا» بتطبيق التعديلات الجديدة في بطولة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية للرجال والسيدات والتي ستقام في يوليو من العام الجاري، مع إمكانية أن تشارك كافة البطولات الأخرى في تلك التجارب. أبرز التعديلات:

1 - حدث تغير في المادة 12 بخصوص لعب الكرة باليد، فإذا تم لعب الكرة بتعمد من الجزء المبين في الصورة المرفقة، في اللون الأصفر فليست مخالفة، وأما لعب الكرة بتعمد من الجزء المبين في اللون الأحمر فيعد مخالفة.

2 - الموافقة على تجربة التبديل «الرابع» في حالة إصابة أي لاعب بارتجاج في الرأس، فإن حدثت إصابة بالغة في الرأس تتم مشاركة أحد البدلاء حتى يتم علاج اللاعب المصاب وعودته للملعب، وفي هذه الحالة لا يحتسب هذا تبديلاً، إلا إذا خرج اللاعب المصاب ولن يستكمل المباراة.

3 - الموافقة على مراجعة قانون «التسلل» بحيث تكون الأولوية للمهاجم بدلاً من المدافع.

4 - مناقشة التدابير اللازمة لمعالجة حالات مهاجمة الحكام واشتباكات اللاعبين.

5 - في حال تسديد ركلة الجزاء إذا تحرك الحارس والتسديدة ارتطمت بالعارضة أو القائم ولم تدخل الشباك فلا تتم إعادة تسديد الركلة.

6 - عند وصول المباريات إلى ركلات الترجيح يتم إلغاء البطاقة الصفراء التي نالها أحد لاعبي الفريقين.