الأحبابي: «روح الفريق» سر تألقي

المصدر: دبي - علي الظاهري

كشف بندر الأحبابي لاعب العين، أن ضغط المباريات على المستويين المحلي والخارجي وراء نزول وزنه في الفترة الأخيرة، وقال، يعتبر من الطبيعي فقدان الوزن في ظل خوض مباراة كل يومين أو ثلاثة أيام، ما يستنزف منه طاقة وجهداً وبالتالي خسارة في الوزن، مشيراً إلى أنه من الصعب استعادة الوزن سريعاً.

وأضاف الأحبابي لـ «البيان الرياضي» إنه يحرص على المحافظة على لياقته وصحته عبر اتباع جدول غذائي منظم خاصة مع وجود طاقم متخصص يتعامل مع اللاعبين بحرفية عالية لتعويض النقص في الفيتامينات وكل ما يحتاجه الجسم من أجل تقديم الجهد المطلوب في الملعب.

وعن سر تألقه هذا الموسم، قال الأحبابي إن عوامل عدة وراء المستوى المميز أبرزها العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، موضحاً أنه بدون زملائه اللاعبين لن يكون قادراً على الظهور بهذه الصورة أو تقديم الأداء الذي ظهر به في المباريات السابقة.

ولفت الأحبابي إلى أن الفريق يسعى دائماً إلى المنافسة على لقب الدوري مهما كانت الظروف والأحوال، والأهم الخروج بنقاط الفوز الثلاث في كل مباراة من أجل تحقيق الهدف المنشود، مشدداً على ضرورة التكاتف في المرحلة المقبلة التي تعتبر صعبة بالنسبة للجميع.

وأشار الأحبابي إلى أن فريق العين يقدم دائماً كرة جميلة وعروضاً مميزة أمام جميع الفرق، وسيحرص الجميع على أن يكون دائماً على قدر التحدي والمسؤولية من أجل تلبية طموحات وتطلعات جماهير ومحبي «البنفسج».

وعن حظوظ الفريق في دوري أبطال آسيا بعد النتائج السلبية الأخيرة في البطولة القارية، قال الأحبابي إن الفريق قادر على العودة عبر تحقيق الفوز في كل المباريات المقبلة مع الأخذ في الاعتبار نتائج الفرق الأخرى آملاً تجاوز المرحلة المقبلة وتعويض النتائج الماضية في البطولة.