«الجزيرة» في مرمى الانتقادات

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أصبح فريق الجزيرة ونجومه في مرمى الانتقادات الحادة من جماهيره، إثر تراجع النتائج في الدوري، وتوديع 3 مسابقات، كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، وكأس محمد السادس للأندية الأبطال. وتناول المغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية الإدارة في التراجع والتعاقدات، بالإضافة إلى مسؤولية المدرب كايزر، وتحدث البعض عن تواضع مستوى «النجوم السوبر» عمر عبد الرحمن (عموري)، ومراد باتنا، وكينو.

وتراجع الفريق إلى المركز الرابع بفارق 9 نقاط عن المتصدر شباب الأهلي، وجاءت الخسارة الأخيرة أمام خورفكان لتبعد الفريق عن المنافسة على اللقب. ولم يسجل كينو إلا هدفا وحيدا في الدوري وشارك في 10 مباريات أساسياً، وتم استبداله في 5 مباريات، أما «عموري» فقد سجل هدفين فقط خلال 17 مباراة . أما مراد باتنا فقد شارك في 7 مباريات أساسياً، ولعب 678 دقيقة، وتم استبداله في 5 مباريات، ولم يسجل أي هدف.