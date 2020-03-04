حديد يدعو لحملات توعية بـ«كورونا» في الدوري

المصدر: (الشارقة - عزالدين جادالله)

دعا عادل حديد نجم منتخبنا الوطني ونادي الشارقة السابق، اتحاد كرة القدم ولجنة دوري المحترفين والأندية إلى إطلاق حملات توعية للوقاية من خطورة فيروس «كورونا»، خلال مباريات دوري الخليج العربي.وقال: أدعو اتحاد الكرة ولجنة المحترفين إلى تبني هذه المبادرة، خصوصاً وأن لقاءات الدوري تعد فرصة جيدة لتوعية الجمهور من كبار وطلاب مدارس بطريقة الوقاية من هذا الوباء من خلال البنرات قبل بداية المباراة والنقل التلفزيوني والتوعية بين شوطي المباراة عن طريق التعليق الرياضي والإذاعة الداخلية بالملعب.

وأضاف: هذه الجهات والمؤسسات الرياضية هي الأكثر دراية بطريقة التثقيف وسبل الوصول إلى الجمهور.