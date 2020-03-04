تجمع الأبيض في 16 مارس قائم

المصدر: (دبي - العوضي النمر )

علم «البيان الرياضي» أن تجمع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الأبيض يوم 16 مارس الجاري من خلال معسكر يقام في دبي، قائم ولن يتم إلغاؤه في حال تم تأجيل مباراتي الأبيض مع ماليزيا يوم 26 من مارس الجاري، وأندونيسيا يوم 31 من الشهر نفسه، في التصفيات الآسيوية المشتركة للتأهل إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، حيث ستتضح الصورة النهائية بعد الاجتماع المرتقب بين الاتحاد الدولي ونظيره الآسيوي في زيورخ يوم غد.

وفي حال تم تأجيل المباراتين وهو الأرجح حتى الآن فسيتم تنظيم مباراتين وديتين للأبيض مع أحد الفرق المحلية سواء من الأندية أو منتخب الشباب لتوفير مزيد من التجانس بين اللاعبين، والتدريب على خطة اللعب التي سيخوض بها المنتخب المباريات المقبلة، ومن المتوقع أن يقوم المدرب يوفانوفيتش بالإعلان عن قائمة الأبيض التي ستتكون من 24 لاعباً يوم 14 من الشهر الجاري.