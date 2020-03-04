انتخابات الرابطة في نادي الضباط

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

يستضيف نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي انتخابات رابطة المحترفين الإماراتية وذلك 9 الجاري عند الساعة السادسة والنصف مساء.

وتقرر سابقاً قبول الترشيح المقدم من كل من: عبدالله ناصر الجنيبي عن فئة الرئيس، جمال حامد المري عن فئة نائب الرئيس، ومحمد عبيد اليماحي، وناصر إبراهيم الظفري، وحسن طالب المري، وطارق علي الشبيبي وسعيد عبيد الكعبي عن فئة الأعضاء لاستكمالها كافة المتطلبات المنصوص عليها في النظام الأساسي ولائحة الانتخابات للرابطة. ومن المقرر أن تنتخب الأندية المحترفة ثلاثة أعضاء من قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الرابطة.