جوران: نضع أهمية كبيرة للمباراة الأولى على ملعب خورفكان

المصدر: خورفكان - محمد فضل

وصف الكرواتي جوران مدرب خورفكان مباراة فريقه ضد بني ياس بالمهمة وتجمعه بفريق جيد ويؤدي بصورة طيبة ويمتلك عناصر تجيد الحلول الفردية لافتًا إلى أن خورفكان قام بالتحضير الجيد لهذه المباراة بعد الفوز على الجزيرة في اللقاء الأخير والذي زاد من ثقة اللاعبين في أنفسهم وازدادت معه الرغبة في مواصلة النتائج الإيجابية.

كما أشار جوران إلى أن مباراة الخميس أمام السماوي تعتبر الأولى لهم على ملعب خورفكان وتحظى باهتمام كبير من قبل إدارة وجماهير النادي المحبة لنسور الخور، الأمر الذي يساهم بقدر كبير في دعم اللاعبين ويحفزهم للفوز. وقال نريد أن نستكمل مشوار النتائج الجيدة الذي بدأناه مع

انطلاقة مرحلة الإياب، وكافة اللاعبين في كامل الجاهزية فيما يغيب عن المباراة المدافع عيسى العتيبة.

من جانبه أكد اللاعب فهد حديد بأن فوزهم في المباراة السابقة أمام الجزيرة عاد عليهم بفوائد عديدة أهمها النقاط الثلاث إلى جانب الدافع المعنوي الكبير معرباً عن أمله في أن يتواصل ذات الأداء والعرض خلال مواجهة السماوي المهمة كما أننا نأمل في تحقيق الفوز بين جمهورنا وعلى ملعبنا،فريقنا قام بالتحضير الجيد لهذه المباراة.