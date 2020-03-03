العنبري: لم نتأثر بتأجيل "الآسيوية" وجاهزون لمواجهة الاعصار

المصدر: الشارقة- عز الدين جادالله



أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة ان فريقه لم يتأثر بالتغيير الذي طرأ على جدول مباريات الدوري نظراً لتأجيل مباراة الشارقة ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى جاهزية فريقه لمواجهة حتا بعد غدٍ ضمن منافسات الجولة 18 لدوري الخليج العربي.

وقال: فريق حتا من الفرق المتميزة التي تقدم كرة قدم شاملة؛ وقمنا بتحضيرات جيدة في الفترة الماضية.

وأشاد العنبري بالجهاز الفني لفريق حتا لافتاً إلى أنه يقدم مستويات طيبة وسيقاتل للخروج من الترتيب الحالي الذي يحتله في الدوري.

وقال: مستوى الشارقة في تطور وهناك ثبات على التشكيلة إلى جانب عودة المحترف البرازيلي ايغور، كل هذه عوامل ستسهم في تصاعد أداء الفريق

وأضاف: لا توجد كلمة استهانة في قاموس الشارقة واللاعبون يعرفون حتا جيدا صاحب الافضلية في الاستحواذ ولا توجد مباريات سهلة في ظل النتائج التي نشاهدها مؤخرا بالدوري.

وقال العنبري: سيغيب عن تشكيلة المباراة كل من سالم سلطان ومحمد عبد الباسط للإصابة.