مدرب العين: مطالبون بحصد نقاط الفجيرة مع الاحترام

المصدر: العين- طلحة عبدالله

شدد البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، على أهمية مباراة فريقه أمام الفجيرة والمقررة بعد غد الخميس على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة 18 من دوري الخليج العربي.

وأكد أن العين مطالب بالنقاط الثلاث لتعزيز موقعه في الترتيب العالم لفرق الدوري، مبينا أن هذا لن يكون إلا بالتركيز العالي واعتماد الأسلوب الذي يقود للفوز مع الاحترام لطموحات المنافس الذي أجرى أخيرا تبديلا في جهازه الفني ما يعنى بالتالي أنه سيغير استراتيجيته.

وعن حالة ثنائي متوسط الميدان يحيى نادر، ومحمد عبد الرحمن عجب، بعد عودتهما أخيرا من الإصابة ومشاركتهما في التدريبات الجماعية، أوضح مدرب العين أنه لن يزج بأي لاعب للمشاركة في المباريات ما لم يبلغ الجاهزية الكاملة، وقال: بالطبع أنا سعيد بعودة المصابين فهذا يعدد خياراتنا ولكنه بالمقابل يمثل صداعا للمدرب في عملية اختيار اللاعب المناسب من قائمة الفريق.

وأكد المدرب البرتغالي ارتياحه لقرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القاضي بتأجيل المباراة الآسيوية التي كان مقررا لها اليوم الثلاثاء، مبينا أن العين يحتاج للراحة بعد ضغط المباريات التي خاضها خلال الفترة الأخيرة، حتى أن اللاعبين لم يجدوا وقتا لالتقاط الأنفاس ولاستشفاء