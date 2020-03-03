ريجيكامب: لا اعد بفوز الوصل على الظفرة

المصدر: دبي-علي شدهان

شدد الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، على أنه لا أحد بإمكانه أن يعد بالفوز في مباراة ضيفه الظفرة الخميس بزعبيل ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي، واصفا المباراة بالصعبة كونها أمام منافس صعب، يسير في الطريق الصحيح منذ عدة مباريات في البطولة.

نتائج مميزة

وأشار يجيكامب إلى أن الظفرة حقق نتائج مميزة في الدوري، ولديه روح قتالية عالية، ويجيد لعب الكرة بأسلوب منظم عال، وتسجيل الأهداف، داعيا لاعبيه إلى اللعب بمستوى مرتفع، واستثمار كل الفرص، لافتا إلى أنه بغير ذلك، ستكون المباراة صعبة، مبديا ثقته بجاهزية الوصل للمباراة.

مباراة مفتوحة

وأشار ريجيكامب إلى أنه تحدث مع لاعبيه، وطالبهم بحتمية عدم ارتكاب الأخطاء لا سيما الدفاعية منها، والتي كلفت الوصل الكثير في العديد من المباريات، منوها إلى أن فريقه يسعى بقوة من اجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الظفرة، متوقعا مباراة مفتوحة على أي نتيجة.

10 لاعبين

وأعرب ريجيكامب عن قناته بأن الوصل قدم أداء جيدا أمام الشارقة في الجولة الماضية من الدوري رغم أنه لعب بـ 10 لاعبين، معترفا بإهدار فريقه فرصا سانحة للتسجيل، كاشفا النقاب عن أنه يعمل على تحسين المنظومة الدفاعية لفريق الوصل من اجل تجنب ارتكاب الأخطاء المكلفة أمام المنافسين.