كونتيس قبل مواجهة الشارقة: لدينا ما يكفينا من الضغوطات

المصدر: دبي-علي الظاهري

أكد اليوناني كريستوس كونتيس أن حتا أن مواجهة الشارقة بعد غد تحتاج إلى التركيز بنسبة 100% طوال المباراة، مشيراً إلى أن لقاء الفريقين في أكثر مناسبة أتاح الفرصة للتعرف بين كلا الطرفين، ونجح حتا في تحقيق نتائج إيجابية في المواجهات السابقة أمام الشارقة.

وأضاف كونتيس في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الفريقين لحساب الجولة 18 للدوري، إن المواجهة تحتاج إلى العمل من المدربين على تعزيز الجانب الذهني للاعبين وليس الاعتماد التكتيك فقط، مشيراً إلى أنه يدرك صعوبة المهمة أمام حامل اللقب الذي يعتبر رقماً صعباً في دورينا

ويسعى إلى مواصلة الزحف نحو الصدارة بلا تفريط في النقاط، مما يستدعي التركيز بنسبة 100 % طوال مجريات اللقاء.



وعن تعرض حتا للضغوطات بعد فوز خورفكان على الجزيرة، رد مازحاً: "لدينا ما يكفينا من الضغوطات ولا نريد المزيد"، وقال إن تركيزه ينصب على العمل مع الفريق بعيداً عن التفكير بنتائج الأندية الأخرى المنافسة أو انتظار الهدايا، موضحاً أنه في المقابل سيضع حتا منافسيه تحت الضغط في حال حصد مزيد من النقاط والإنتصارات.

وعن فرصة مشاركة المهاجم صامويل روزا بعد تعرضه لإصابة في الجولة الماضية، كشف كونتيس أن الإصابة لم تكن بليغة، منعته فقط من إستكمال المباراة، وسيتم تحديد الموقف النهائي بعد التعرف على مدى جاهزيته في التدريبات الأخيرة قبل مواجهة الشارقة.

وأشار مدرب حتا إلى أن المباراة لا تقل أهمية عن جميع المباريات الأخرى إذ ينظر إلى كل مباراة على حدة من أجل الخروج بنقطة أو ثلاث نقاط والمهمة المقبلة تتطلب التسلح بالثقة وبذل أقصى ما لديهم في الملعب للعودة بنتيجة إيجابية.