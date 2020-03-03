شايفر: اللعب القوي سلاحنا للفوز على خورفكان

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

مدح الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس منافسه خورفكان الذي يلتقيه بعد غد الخميس في الجولة 18 من دوري الخليج العربي، ذاكرا انه فريق قوي ومتطور ويمتلك الطموح.

مشيرا إلى تحسن مستواه في المباريات الأخيرة والتي كان آخرها فوزه المفاجئ على مضيفه الجزيرة.

وقال شايفر أن اللعب القوي سلاحه للفوز على خورفكان مع التركيز والإبتعاد عن الأخطاء وأضاف: أعتقد أننا مقبلون على مواجهة مهمة ضد فريق يرفض العودة إلى الدرجة الأولى وبالتالي سيبذل قصارى جهده حتى يتمكن من الفوز بالنقاط لذلك يجب أن نضاعف جهدنا وأن نعمل على تقديم مباراة جيدة وأن نقوم بالفعل وليس بردة الفعل.

وكشف المدرب الألماني عن مواصلة غياب سهيل النوبي بسبب الإصابة، مبينا أن النوبي بدأ يشارك في التدريبات لكن جاهزيته للمباريات لم تكتمل.

وأكد شايفر أن مباراة فريقه يوم الثلاثاء المقبل أمام الظفرة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة تعتبر الأهم خلال الموسم الحالي لـ"السماوي" لكنه قال ان التركيز على لقاء الظفرة لن يشغلهم عن مباراة خورفكان وأضاف: يجب أن نهتم بكل مواجهة وأن نبذل قصارى جهدنا دائما لتحقيق الإنتصارات.