فيفياني : لا نخشى العين وثقتي كبيرة في لاعبي الفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

اكدالايطالي فابيو فيفياني مدرب الفجيرة بان ثقته كبيرة في لاعبي الذئاب وذلك قبيل مواجهة العين يوم الخميس المقبل ضمن الجولة 18 من دوري الخليج العربي ، لافتاً إلى أن العين يعتبر من بين أفضل فرق الدوري معرباً عن أمله في أن يكون لاعبي فريقه في يومهم وان يتناسوا مرارة الهزيمه السابقة أمام كلباء والتي لا نستحقها وذلك بعد العرض الجيد الذي قدمه الفريق لكن الفوز لم يتحقق معرباً عن أمله في أن يكون التعويض امام الزعيم على الرغم من صعوبة المباراة والتي تقام بملعب هزاع بن زايد.

وأكد المدرب بانه لا يخشى العين وسيحاول وضع التكتيك المناسب الذي يتيح له العودة بنتيجة ايجابية من دار الزين كاشفا عن غياب المدافع فهد سبيل لنيله ل 3 انذارات لكن البديل سيكون جاهزا تماما للمباراة لافتا الى انه لايعتمد على لاعب بعينه في رده على سوال حول جاهزية الغاني اشانتي والذي وصفه باللاعب المهم للفريق لكنه لم يكن جاهزا بنسبة مئة بالمائة خلال الجولات السابقة لكنه بات اليوم على درجة كبيرة من الجاهزية وسيكون احد خياراته لخوض المباراة شأنه شأن بقية اللاعبين.

وحول الخطة التي سيضعها للحد من خطورة التوغولي لابا كودجو هداف الدوري أشار فيفياني إلى أن مدرب العين لا يعتمد على لابا لوحده وهناك ايضا المجري جوجاك الذي اشرفت على تدريبه فهو لاعب خطير وكذلك البرازيلي كايو وبندر الاحبابي وغيرهم من نجوم الفريق لذلك ستكون الرقابة على كافة لاعبي العين . وقال في ختام حديثه خلال المؤتمر الصحفي بان هزيمة الذهاب بالسبعة باتت من الماضي وما يهمنا هو كيفية تخطي هذه العقبه واستعادة النغمة .

بدوره وصف عبد الله التميمي حارس الفجيرة مباراة العين بالمهمة لللذئاب مشيراً إلى ان وضعية الفريق الحرجة اسفل الترتيب تضعهم أمام تحدي كبير بتقديم العرض الجيد الذي يكفل لهم الظهور بمستوى أفضل وذلك من أجل مصالحة جماهير الذئاب لافتاً الى انه جاهز لحماية شباك فريقه .