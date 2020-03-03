رازوفيتش: الآسيوية طموح الظفرة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

كشف الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة طموح ناديه للمرة الأولى في الموسم الحالي، مبينا أن هدف فريقه الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى لنيل بطاقة المشاركة الآسيوية في الموسم المقبل، مبينا أن المستوى الذي قدمه "الفرسان" في المباريات السابقة يؤكد جدارته بالتقدم في جدول الترتيب وتحقيق طموحه.

ويحتل الظفرة المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، ويلتقى في الجولة المقبلة بعد غد الخميس بالوصل في مباراة مهمة للطرفين.

وتحدث رازوفيتش خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء بدون تحفظ، كما في طريقته المعتادة، حيث أكد ثقته التامة في لاعبيه لتحقيق المزيد من الإنتصارات وحصد النقاط التي تجعله يحقق طموح التواجد مع الأربعة الكبار.

وعلق المدرب الصربي على مباراة الأمبراطور وقال أنها مواجهة صعبة ، ذاكرا ان المنافس فريق كبير ويمتلك عناصرا متميزة ولديه رغبة قوية في كسب النقاط وأن الفوز عليه لن يكون مهمة سهلة.

وعاد رازوفيتش وأضاف: لكنني أومن بقدرات فريقي وإمكانية تخطي عقبة الوصل مع تعويض الخسارة الأولى التي تعرضنا لها أمامه.

وكشف مدرب الظفرة عن جاهزية جميع عناصر فريقه بإستثناء الأردني ياسين البخيت ومحمد حمدان الزعابي بسبب الإصابة، مؤكدا أن بقية أفراد الفريق جاهزون لإداء المهمة ومواصلة النتائج الإيجابية.