نادي الضباط يحتضن انتخابات "رابطة المحترفين"

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يستضيف نادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبوظبي انتخابات رابطة المحترفين الإماراتية وذلك في السادسة والنصف مساء التاسع من مارس الجاري حسب الجدول الزمني للعملية الانتخابية المحدد من قبل لجنة الانتخابات في أول اجتماع لها.

وكانت لجنة الانتخابات الخاصة بانتخابات رابطة المحترفين الإماراتية قد عقدت اجتماعا بتاريخ 16 فبراير الماضي برئاسة محمد العامري رئيس اللجنة وحضور المحامية شيخة علي الكعبي نائب الرئيس، وخالد النقبي عضو اللجنة لفحص الترشيحات المقدمة في كل من فئة الرئيس، فئة نائب الرئيس والعضوية.

وعلى ضوء ذلك قررت قبول الترشيح المقدم من كل من: عبدالله ناصر الجنيبي عن فئة الرئيس، جمال حامد المري عن فئة نائب الرئيس، ومحمد عبيد اليماحي، ناصر إبراهيم الظفري، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي وسعيد عبيد الكعبي عن فئة الأعضاء لاستكمالها كافة المتطلبات المنصوص عليها في النظام الأساسي ولائحة الانتخابات للرابطة.

ومن المقرر أن تنتخب الأندية المحترفة على ثلاثة أعضاء من قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الرابطة.