6 نقاط تفصل الصقور عن «اللعب مع الكبار»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

بات فريق الإمارات، على بعد 6 نقاط فقط من أصل 21 نقطة مُتاحة، للعودة من جديد إلى دوري الخليج العربي، حيث اللعب مع الكبار، لكن هذه الآمال مَشروطة بتحقيق المُتصدر لنتيجة الفوز على المنافسين المباشرين، وذلك بعد أن أزاح، أول من أمس، أُولى العقبات.

والتي تمثلت في تجاوزه لدبا الحصن، الوصيف «30 نقطة»، وتنتظر فريق الإمارات، صاحب الصدارة بـ 36 نقطة، مباراة أيضاً مهمة في الأسبوع الـ 16 أمام دبا الفجيرة.

والذي ربما يتمسك بآخر آماله في اللحاق بركب فرق المقدمة، ولا خيار للنواخذة بغير الفوز على الصقور، أما أي نتيجة بغير ذلك، فستطيح بدبا خارج حسابات التأهل، وتبقى للإمارات 5 مباريات مُثيرة، عقب لقائه بدبا، إذ يُواجه العروبة والذيد ومسافي ومصفوت والبطائح، وهى مُواجهات تبدُو سَهلة على الورق، أما على أرضية الملعب، فالمفاجآت قد تكون واردة.

خرج الإمارات من الجولة الـ 15 من دوري الدرجة الأولى، بعدة مكاسب، تمثلت في مُحافظته على سجله الخالي من الهزائم، إلى جانب بقائه على قمة الترتيب، بعد أن وسع الفارق بينه ودبا الحصن إلى 6 نقاط، في أعقاب فوزه الصعب على منافسه الأول دبا الحصن.

الخطأ ممنوع

فيما سيكون للحصن، الذي احتفظ بالوصافة، 6 مباريات حاسمة، بدءاً من لقاء الحمرية، الثالث، يوم 7 الجاري، ثم يرحل لمواجهة العربي، ويستقبل التعاون، ثم يلاقي جاره دبا الفجيرة بملعب الأخير، في حين يستقبل العروبة، ضيفه الذيد، وفي الجولة الأخيرة، يلاقي البطائح، وستكون الأخطاء ممنوعة على لاعبي الصقور والحصن، في قادم الجولات، والتي ستكون مثيرة، وعلى درجة كبيرة من التنافس.

الضحية الثامنة

شهدت مباريات الجولة، تسجيل الفرق العشرة لعشرة أهداف في خمس مباريات، كان نصفها خلال مباراة البطائح، الفائز على العروبة بنتيجة 3-2، كما حضرت نتيجة الفوز بهدف في ثلاث مباريات، الإمارات ودبا الحصن، ومصفوت ودبا الفجيرة، والحمرية والتعاون، كما تمكن مسافي من تحقيق فوز مثير على الذيد بهدفين دون رد، في مباراة جائزة اللعب النظيف، بعد خلوها من أي بطاقات ملونة طوال الـ 90 دقيقة.

زحف الحمرية

تمكن الحمرية من الحفاظ على مركزه الثالث، برصيد 25 نقطة، على الرغم من فوزه الصعب على التعاون بهدف وحيد، حمل توقيع اللاعب عمر برينس، ليضيق الفريق الخناق على دبا الحصن، الذي يُلاقيه في الجولة المقبلة في ديربي جماهيري مثير، بالساحل الشرقي، وفي بقية المباريات، أزاح البطائح نظيره دبا الفجيرة من المركز الرابع، بعد الفوز على العروبة بثلاثية، ليصل البطائح برصيده إلى 23، ويتجمد دبا عند 22، ثم مصفوت بـ 19 نقطة.