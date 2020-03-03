عدنان حسين وبطولة الوفاء

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

رحيل الأخ عن الحياة من أصعب أنواع الفراق.. ولحظة الوداع تعتبر قاسية على كل من فقد شقيقاً أو صديقاً، وتبقى المبادرات والأعمال الإنسانية بمثابة جسر الوفاء بعد فراق أغلى المحبين.. عدنان حسين لاعب حتا حرص على تنظيم بطولة خيرية في شهر رمضان من كل عام عن روح أخيه خالد.. هذه المبادرة التي تحمل أهدافاً إنسانية وأخرى اجتماعية تتمثل في «لمة» وجمع الأحبة والأصدقاء في شهر الخير.

ويحرص عدنان حسين على إقامة البطولة سنوياً بالتعاون والتنسيق مع شرطة دبي إحدى الجهات الحكومية الرائدة في المبادرات، حيث انطلقت البطولة قبل نحو 4 سنوات وغير محصورة في لعبة أو رياضة محددة، وأحياناً تكون لكرة الطائرة أو كرة القدم أو كرة الصالات، والنسخة الأخيرة شهدت مشاركة 12 فريقاً من داخل الدولة ومن بعض دول الخليج، ومن المقرر أن تنظيم بطولة كرة قدم هذا العام.

وبعد عامين من تنظيم البطولة فقد عدنان حسين وزملاؤه في العمل صديقهم مراد نتيجة تعرضه لحادث مروري وهو في طريقه إلى العمل، ليتعاون جميع الأصدقاء على إحياء البطولة الرمضانية بحلة جديدة عن روح صديقهم مراد في بادرة ترمز إلى كل معاني الوفاء والمحبة بين الأصدقاء.

ويرى عدنان حسين أن هناك الكثير من اللاعبين لديهم جانباً إنسانياً خفياً متعدد الأشكال، وثمة مبادرات خيرية تتم بسرية وكتمان من قبل العديد من اللاعبين في دورينا مثل زيارة المدارس لسداد المبالغ المتأخرة لدى بعض الطلبة المعوزين وغيرها من المبادرات والزيارات الإنسانية.