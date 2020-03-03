الإيطالي سانتيني.. «هاوٍ» يخطف أنظار «المحترفين»

المصدر: الذيد - محمد فضل

خطف الإيطالي غبرائيل سانتيني مدافع فريق مسافي أنظار أندية دوري المحترفين، بعد المستويات القوية التي يقدمها حالياً مع فريقه خلال مباريات دوري «الهواة»، ورغم أن سانتيني صاحب الـ20 ربيعاً انضم لفريق مسافي ضمن فئة المقيمين إلا أن أداءه المميّز لقي اهتماماً أكثر من مدرب في دوري المحترفين.

وربطت بعض المصادر حضور الكرواتي كرونسلاف مدرب فريق الكرة بنادي النصر لمباراة الذيد ومسافي في دوري «الهواة» يوم الجمعة الماضي وبين اهتمامه بمتابعة اللاعب على الطبيعة والوقوف على إمكانياته عن قرب، وطرح البعض إمكانية ضمه إلى صفوف «العميد» مستقبلاً وخاصة بعد نجاح تجربة المدافع المقيم البرازيلي ليما مع النصر. ويمتلك الإيطالي سانتيني بنية جسمانية قوية ويجيد الالتحام وقطع الكرات بالرأس إلى جانب حضوره الذهني ولياقته البدنية العالية، وتم ضمه لصفوف مسافي في فترة «الميركاتو» الشتوي، ولم يتخلف عن أي مباراة للفريق حتى الآن.