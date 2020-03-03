سيناريو التأجيل يواجه مباريات «الأبيض»

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

أصبحت مباراتا منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام ماليزيا وإندونيسيا يومي 26 و31 من الشهر الجاري في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، مهددة بالتأجيل على ضوء المستجدات الخاصة بالاحتياطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا، ويعقد الاتحاد الآسيوي اجتماعاً خلال الأسبوع الحالي، مع مسؤولي «فيفا»، لمناقشة وضع مباريات التصفيات المقررة، خلال مارس الجاري ويونيو المقبل.

وأشار الاتحاد الآسيوي، إلى قيامه بدور فعال في التعامل مع انتشار كورونا، وأوضح أنه في الوقت الحالي توجد أعداد متزايدة من المنتخبات غير قادرة على إقامة مباريات أو السفر لخوض مباريات، وبالتالي فإن الاتحاد الآسيوي يبحث مع «فيفا» القرار النهائي حول الحلول المتاحة. ويستضيف اتحاد الكرة الإماراتي اجتماعات السبت المقبل، للتشاور مع عدد من الاتحادات الوطنية الآسيوية، وممثلي الأندية المشاركة في بطولتي دوري «الأبطال» وكأس الاتحاد.