اتحاد الكرة يعتمد قرار الحكام بعودة سلطان المرزوقي

المصدر: دبي-البيان

وافق مجلس ادارة اتحاد الكرة في اجتماعها أمس برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على توصية لجنة الحكام بإعادة الحكم سلطان عبد الرزاق المرزوقي إلى التحكيم بعد قراره الأخيرة بالاعتزال، كما استمع المجلس لشرح وافي من لجنة الحكام تعلق بالانشطة والدورات وورش العمل التي تم استضافتها لتطوير قضاة ملاعبنا.

من جهة اخرى، وجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، التهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، بمناسبة فوز فريق مان سيتي بلقب كأس الرابطة الانجليزي لكرة القدم، للمرة الثالثة على التوالي، معتبرا إياه إنجازاً يسعد كل اماراتي.

فيما استمع المجلس لشرح واف حول وضع خطة متكاملة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تمر فيها المنطقة والقارة، للمحافظة على سلامة اللاعبين والإداريين والجمهور، والتواصل مع الاتحادين الدولي والاسيوي حول موضوع تعديل روزنامة دوري الأبطال، ودراسة الأفكار المقترحة خلال الاجتماع المرتقب السبت المقبل لروابط الغرب والتي تستضيفها الامارات.

وبالنسبة للمنتخب الأول، تابع المجلس كل ما يتعلق ببرنامج إعداد الأبيض لمباراتي ماليزيا وإندونيسيا في التصفيات الاسيوية المشتركة، كما وافق المجلس على المشاركة ببطولة غرب آسيا لمنتخب تحت 23 سنة لمواليد 99 وما فوق بنظامها الجديد، حيث سيكون الذهاب والاياب خلال أيام الفيفا بدور المجموعات للبطولة، لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020، ونصف النهائي والنهائي بنظام التجمع في مارس 2021.

واطلع المجلس على التقرير الفني والإداري الخاص بمشاركة منتخب الشباب في بطولة كأس العرب المقامة في المملكة العربية السعودية، فيما تم الاستماع لشرح حول آخر التحضيرات المتعلقة بالجوانب التنظيمية لنهائي كأس رئيس الدولة، من الأمين العام للاتحاد، كما وجه المجلس الشكر للسادة اعضاء اللجنة الانتقالية الذين لم يقوموا بتقديم أوراق ترشيحهم لدخول عضوية مجلس الإدارة الجديد، مشيداً بدورهم في دعم مسيرة الكرة الإماراتية خلال الفترة التي شاركوا فيها العمل مع اللجنة الانتقالية.