إعلان أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية في دوري الخليج العربي

المصدر: وام

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية في دوري الخليج العربي عن فئات أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى وأفضل مدرب لشهر فبراير.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب تواجد مهاجم الظفرة جواو بيدرو وجناح الشارقة ريان مينديز للشهر الثاني على التوالي بالإضافة إلى ثنائي العين بندر الأحبابي وإسلام خان مع لاعب خورفكان فهد حديد.

وترشح لجائزة أفضل حارس مرمى كل من خالد السناني "الظفرة" للشهر الثاني على التوالي أيضا بالإضافة إلى علي الحوسني "عجمان" وخالد عيسى "العين".

أما على صعيد المدربين فشهدت القائمة تواجد غوران توفيغدزيتش مدرب خورفكان مع بيدرو إيمانويل مدرب العين وعبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة.

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الالكتروني وذلك بدءا من الثانية عشرة من ظهر اليوم ويستمر التصويت لمدة 48 ساعة ويتم بعدها إعلان أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتسلم الفائزون هذه الجائزة قبل انطلاق مباريات فرقهم في الجولة المقبلة من دوري الخليج العربي.