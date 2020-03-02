«الانتقالية» تناقش إخفاق «الشباب»

المصدر: دبي- العوضي النمر

تناقش اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أسباب إخفاق منتخب الشاب، وخروجه من الدور الأول لكأس العرب، التي أقيمت في السعودية، ووضع السبل الكفيلة بظهور المنتخب بشكل جيد في بطولة غرب آسيا المقبلة، كما تناقش اللجنة الانتقالية عدداً من توصيات اللجان العاملة في اتحاد الكرة واعتمادها، والاطمئنان على تجهيزات المنتخب الأول لانطلاقة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة، وملاقاة ماليزيا يوم 26 الجاري، في استاد آل مكتوم.

من ناحية اخرى اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد الكرة يوم 10 الجاري موعداً لإقامة مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وتجمع المباراة الأولى الشارقة مع العين باستاد محمد بن زايد ،تقام المباراة الثانية بين بني ياس والظفرة باستاد آل نهيان في نادي الوحدة.