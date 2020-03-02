تعديل مواعيد الجولتين 18 و19 من دورينا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قررت رابطة المحترفين الإماراتية إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الجولتين 18 و 19 من دوري الخليج العربي إثر تأجيل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا 2020. وعليه، ستقام الجولة 18 يومي 5 و6 مارس الجاري.

وسيشهد اليوم الأول أربع مباريات بين العين والفجيرة وبني ياس ضيفاً مع خورفكان والشارقة وحتا، والوصل والظفرة ، فيما تقام 3 مباريات في اليوم الثاني تجمع اتحاد كلباء والجزيرة، والوحدة وعجمان وشباب الأهلي والنصر .أما الجولة 19 ستجرى يومي 13 و14 مارس الجاري بإقامة ثلاث مباريات في اليوم الأول، فيما ستقام أربع مباريات في اليوم الثاني .