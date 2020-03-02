انتخابات «المحترفين» في جامعة زايد

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

سيشهد التاسع من مارس الجاري إجراء انتخابات رابطة المحترفين الإماراتية، وذلك في السادسة والنصف مساء في جامعة زايد بالعاصمة أبوظبي، وذلك حسب الجدول الزمني للعملية الانتخابية المحدد من قبل لجنة الانتخابات في أول اجتماع لها.

وكانت لجنة الانتخابات الخاصة بانتخابات رابطة المحترفين قبلت الترشيح المقدم من عبدالله ناصر الجنيبي عن فئة الرئيس، وجمال حامد المري عن فئة نائب الرئيس، ومحمد عبيد اليماحي وناصر إبراهيم الظفري وحسن طالب المري وطارق علي الشبيبي وسعيد عبيد الكعبي عن فئة الأعضاء لاستكمالها كل المتطلبات المنصوص عليها في النظام الأساسي ولائحة الانتخابات للرابطة.

ومن المقرر أن تنتخب الأندية ثلاثة أعضاء .