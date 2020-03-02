سالم حديد: الشارقة قادر على الاحتفاظ باللقب

المصدر: الشارقة- عزالدين جادالله

أكد سالم حديد نجم منتخبنا الوطني ونادي الشارقة السابق أن المؤشرات تدل على قدرة الشارقة على العودة إلى قمة دوري الخليج العربي، والحفاظ على درع الدوري الذي أحرزه الموسم الماضي.

وقال: بالرغم من تراجع نتائج الشارقة مع أواخر الدور الأول، ونزيف النقاط إلا أن التعاقدات الشتوية جاءت لتسد ثغرة بالفريق وتعيده إلى الطريق الصحيح، حيث نجح في كسب نقاط مهمة آخرها أمام الوصل في الجولة 17 من دوري الخليج العربي.

تعديلات فنية

وأضاف: الشارقة قادر على الاحتفاظ بلقب بطولة الدوري بدرجة كبيرة، خصوصاً بعد عودة المحترف البرازيلي إيغور إلى صفوف الفريق، والتعديلات الفنية التي أثمرت عن رحيل غوميز رأس الحربة عن صفوف الشارقة، حيث قدم المدرب عبد العزيز العنبري ورقة رابحة جداً باعتماده على اللاعب المواطن محمد خلفان في مركز رأس الحربة، فضلاً عن زيادة فاعلية خط الوسط والزيادة العددية في خط الهجوم.

وتابع: حتى يمضي الشارقة نحو هدفه أتمنى أن يتخلى المدرب الوطني القدير عبد العزيز العنبري عن التحفظ الزائد في الجانب الدفاعي، وإبراز شخصية البطل والروح القتالية مع جميع الفرق مهما كانت قوة الفريق المنافس والضغط علي الخصم في ملعبه، وهو الأسلوب الأمثل للتسجيل والاعتماد على الأخطاء الدفاعية، وتسجيل الأهداف، وهو الأسلوب الذي سلكه الشارقة في الموسم الماضي بالدور الأول.

تحذير

واستطرد حديد محذراً: لا بد كذلك من عدم التراجع إلى خط الوسط حتى خط الدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة، لأن هذا الأسلوب هو سلاح ذو حدين، حيث يمكن أن يعطي فرصة للفريق الخصم من بناء الهجمات والسيطرة على وسط الملعب.

وقال: لذا على المدرب المواطن القدير عبد العزيز العنبري والذي يعتبر من أبرز المدربين بالدوري، ونحن نشد بأيدينا عليه ونقف معه، إجراء بعض التعديلات البسيطة والاعتماد على الضغط على حامل الكورة بملعب الخصم والزيادة العددية من الأطراف الظهيرين وخط الوسط ومساعدة رأس الحربة محمد خلفان وعودة إيغور مع منديز والمستوى المتميز خلال الفترة الأخيرة مع وجود كايو، وله قيمة فنية عالية لو وظفت إمكاناته، وعليه أن يلعب بروح بطولة كأس العالم للأندية مع العين.

واختتم سالم حديد بالقول: بهذا الأسلوب سيكون الشارقة على موعد مع بطولة دوري الخليج العربي وبدرجة عالية مع احترامي للفرق الأخرى، ولا ننسى التقارب البسيط بين الفرق وفارق النقاط بين أندية المقدمة، وهنا سوف تكون لعبة الكراسيّ بين أندية المقدمة والقاع كذلك.