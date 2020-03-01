الضحية الثامنة بدوري الهواة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أقال نادي العروبة مدربه الكرواتي داليبور ستارسيفتش لسوء النتائج وتعرض الفريق الأول لكرة القدم لعدد من الهزائم خلال مباريات دوري الدرجة الأولى آخرها الهزيمة أمس الأول على ملعب العروبة أمام البطائح بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الـ 15 من دوري الهواة.

وقامت الإدارة بتعيين المغربي إبراهيم بفود مدرب مسافي السابق ليشرف تدريبياً على الفريق الأول حتى نهاية الموسم، وفقد العروبة الذي يحتل المركز الثامن ب 14 نقطة فُرص اللحاق بركب أندية المقدمة وتلاشي امال الصعود للأضواء بعد تعرضه لـ 7 هزائم خلال عهد المدرب استارسفيتيش والفوز في أربع مباريات والتعادل في اثنتان.



ويعد استارفيتش الضحية الثامنة في دوري الدرجة الأولى منذ انطلاقة الموسم الكروي الحالي بعد ان رحل كل من عيد باروت مدرب الامارات ومحمد الخديم وسيرجيو مدربي دبا الفجيرة الى جانب عبد الغني المهري مدرب مصفوت والتونسي طارق الحضيري مدرب التعاون وإبراهيم بفود مدرب مسافي والتونسي يسري بن كحلة مدرب العروبة الذي سبق استارفيتش.