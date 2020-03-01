42 دارساً بدورة الحكام المستجدين في دبي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

انطلقت أمس بمقر اتحاد الكرة بدبي دورة الحكام المستجدين بمشاركة 42 دارساً وتستمر حتى 21 الجاري، وحضر الافتتاح علي الطريفي مدير إدارة الحكام وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمقيمين والمحاضرين وفريد علي الحكم الدولي السابق.

ويحاضر بالورشة مجموعة من المحاضرين المحليين المعتمدين وهم صالح المرزوقي وسلطان ساحوه وعبدالواحد خاطر ومحمد عبدالكريم إلى جانب حسن عبد الله وأحمد هلال المشرفين على الجوانب الفنية وهما

واكد صالح المرزوقي المسؤول الفني لحكام المراحل السنية أن برنامج الدورة يمتد 4 أسابيع ويشمل محاضرات نظرية وتطبيقاً عملياً.