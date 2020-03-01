تراجع النجوم.. مفاجأة مدوية

المصدر: دبي - علي الظاهري

لعل خسارة الجزيرة على أرضه أمام ضيفه خورفكان بهدف دون مقابل تعتبر من أبرز أحداث الجولة 17 لدوري الخليج العربي التي كانت حديث وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأن فخر أبوظبي يعتبر من الأندية المنافسة على لقب الدوري ويضم نجوماً من الطراز الرفيع، أبرزهم علي مبخوت وعمر عبد الرحمن «عموري»، وغيرهما العديد من لاعبي منتخبنا الوطني.

ولم تهدأ منصة «تويتر» بعد أن فجّر خورفكان المصارع من أجل البقاء، مفاجأته المدوية للمرة الثانية بعد فوزه على الشارقة حامل اللقب، نظراً للقيمة الفنية العالية لكتيبة الجزيرة، حيث يرى بعض المتابعين والمغردين أن القيمة السوقية للاعب ليست كل شيء، وهذا ما شدد عليه الدكتور عبد الله الحمادي الذي قال: القيمة المادية ليست معياراً للفوز، ربما قيمة عقد لاعب أو اثنين في الجزيرة أكبر من عقود ورواتب فريق خورفكان بأكمله.

وأشاد الإعلامي علي الجسمي بنتائج فريق خورفكان في الدور الثاني لبطولة الدوري، وقال: «خورفكان مغاير في الدور الثاني، استطاع الفوز على الشارقة بطل الدوري والتعادل مع منافسيه حتا والفجيرة، وفاز على الجزيرة، جمع 8 نقاط من أصل 12 نقطة لديه فقط في الجولات الأربع الأخيرة».

صفقات ناجحة

وأشاد الإعلامي عادل الحمادي بعروض خورفكان بعد تدعيم صفوفه في «الميركاتو الشتوي» بصفقات ناجحة، وقال: خورفكان يصل إلى النقطة 12 بعد التغلب على الجزيرة، المشهد يؤكد ما قلته عن الفريق بعد التعاقدات الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية.

شاطره الرأي عبد الله الحمادي مغرداً: «فريق خورفكان المتطور يشعل الدوري ويتمكن من تحقيق الانتصار على فريق الجزيرة بهدف دون مقابل، وهذا الفوز لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة الجهود الجبارة والمبذولة من قبل جميع الأجهزة الفنية المسؤولة عن الفريق وإصرارها على بقاء الفريق في دوري المحترفين».

وذكر حساب «أزرق دبي» أن خورفكان حقق نتائج إيجابية رغم ابتعاده عن ملعبه بسبب أعمال الصيانة والتطوير، وقال: خورفكان في الفترة الأخيرة يحقق نتائج إيجابية وهو يلعب بعيداً عن جمهوره، والآن ملعبهم أصبح شبه جاهز، ما يعني أن الفرق سوف تعاني باللعب معه على أرضه وبين جمهوره.

وأشار الناقد الرياضي علاء مدكور إلى أن فوز خورفكان يعادل 9 نقاط بفوزه على الجزيرة مع خسارة كل من حتا والفجيرة في هذه الجولة، وقال: أتحدث عن الصراع من أجل البقاء، خسر كل من حتا والفجيرة 6 نقاط واستمرا على رصيدهما وهو 12 نقطة، وفاز خورفكان وحصد 3 نقاط ليرفع رصيده إلى 12 نقطة بالتساوي مع حتا وخورفكان.

وتابع: حصد خورفكان 3 نقاط بفوزه على الجزيرة، وخسر منافساه حتا والفجيرة 3 نقاط في صراع البقاء، صحيح خسارتهما لم تضف لخورفكان في رصيده، ولكن في الحسابات أنت خاسر ثلاثاً وأنا حاصد ثلاثاً.

مجهود كبير

وهنأ @ta8857 أهالي خورفكان بمناسبة فوز الفريق على حساب الجزيرة، وقال: ألف مبروك لأهالي خورفكان على الفوز وللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه أمام فريق كبير وعريق ومنافس على لقب الدوري، بإذن الله بهذه الهمة والعزيمة ستستمر الانتصارات وسنصل إلى المنطقة الآمنة.

ووصف @omar_abdulla_9 المشهد قائلاً: «عموري ومبخوت نجمان يعتمد عليهما منتخبنا بشكل كبير بخلاف بقية لاعبي منتخبنا في الجزيرة، إضافة إلى وجود لاعبين أجانب في صفوف فخر أبوظبي.. جميع هؤلاء غرقوا في بحر خورفكان».

ووجه المهندس يوسف الأحمد رسالة إلى بعض منصات التحليل في الشاشات قائلاً: «نسور الخور تحلق عالياً في ملعب الجزيرة وتخرج بأغلى ثلاث نقاط لها».