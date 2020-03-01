12 ألفاً في المدرجات.. وعجمان والظفرة الأقل حضوراً

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

تراجع الحضور الجماهيري لمشاهدة مباريات دوري الخليج العربي، حيث سجلت الجولة 17 تواجد 12 ألفاً و328 مشجعاً، في 7 مباريات بواقع 1761 لكل مباراة، وهو عدد قليل مقارنة بالجولة الماضية التي سجلت حضوراً قارب عدده على 20 ألف متفرج، ولعل تراجع مستوى عدد من الفرق الجماهيرية وراء تدني الحضور الجماهيري، فلم تشهد الجولة حضوراً كبيراً يزيد على 5000 مشجع في المباراة الواحدة.

الحضور الكبير في الجولة 17 شهده استاد محمد بن زايد، حيث لقاء الجزيرة صاحب الأرض مع خورفكان، وتابع اللقاء 4078 مشجعاً، ولكن فريق الجزيرة خذل جماهيره بأداء سلبي، وتواضع مستوى نجومه، وكانت المحصلة فوز الفريق الضيف بهدف مستحق، وخرج الجمهور حزيناً على مستوى فريقه الذي ابتعد كثيراً عن صراع القمة.

المركز الثاني

ثاني أكثر حضور جماهيري كان في مباراة الشارقة مع الوصل وشهد اللقاء 3250 مشجعاً، ومع ذلك لم يرتقِ الأداء بالصورة التي ينتظرها الجمهور من فريقي الزمن الجميل، واحتلت مباراة الفجيرة مع كلباء المركز الثالث في الحضور الجماهيري نظراً لأهمية المباراة في صراع النجاة والبقاء في دوري الأضواء فشاهد المباراة 1432 مشجعاً ومع ذلك جاء الأداء دون المستوى، فيما شاهد مباراة النصر مع الوحدة 1365 مشجعاً ونجح العميد في استعادة النصر وإسعاد جماهيره.

الحضور الأقل

أما اقل المباريات حضوراً للجماهير فكانت في لقاء بني ياس مع شباب الأهلي المتربع على الصدارة فلم يشهدها سوى ألف مشجع، ومباراة حتا مع العين التي لم يحضرها سوى 813 مشجعاً رغم جماهيرية العين الكبيرة، وكان أقل حضور جماهيري بالجولة في مباراة عجمان مع الظفرة وحضرها 390 مشجعاً فقط، وهو عدد ضئيل للغاية ولا يتناسب مع أهمية المباراة في صراع البقاء بالدوري.