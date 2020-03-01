الظفرة ينافس 3 فرق على «الثالث»

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

بات فريق الظفرة ينافس 3 فرق للقفز من مركزه السادس الحالي للمركز الثالث للترتيب العام، فالفارق بينه وبين حامل اللقب، صاحب المركز الثالث «الشارقة»، لا يزيد على نقطتين، وبينه وبين الرابع «الجزيرة»، نقطة واحدة، فيما يتساوى مع الوحدة في 29 نقطة، وتبدو الظروف مواتية للظفرة، للذهاب أبعد من مركزه الحالي، لا سيما وهناك مواجهة مباشرة تنتظره في الجولة بعد المقبلة «19»، أمام ضيفه الوحدة، الذي يشاركه النقاط حالياً، ويتطلع قبلها الظفرة للفوز على الوصل في الجولة 18، حتى يكون قريباً من فك الارتباط مع الوحدة، علماً بأن الوحدة يلعب في الجولة 18 مع عجمان، الذي خسر من الظفرة الجولة الماضية.