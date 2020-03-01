«العميد».. 4 من 4

المصدر: دبي - عدنان الغربي

حصد النصر في الجولات الأربع الأولى في مرحلة الذهاب 4 نقاط وهو الرصيد نفسه من النقاط الذي حصده في المباريات الأربع الأولى في مرحلة الإياب ولكن المثير للاهتمام أن العميد كرر النتائج نفسها في الجولات الأربع، حيث تعادل في مباراتي الذهاب والإياب مع الوصل (0-0) و(0-0) وخسر من عجمان ذهاباً وإياباً (3-1) و(0 - 1) وخسر من الظفرة كذلك (2-1) و(2-1) وفاز على الوحدة (3 - 1) و(0-3).

نقاط مشتركة

وبين الجولات الأربع للذهاب والإياب، هناك العديد من النقاط المشتركة، أولاها أن مباراة الوحدة شكلت في المرحلتين نقطة عودة الفريق الأزرق إلى سكة الانتصارات، كما أنها الوحيدة التي شهدت تسجيل هجوم العميد لـ3 أهداف من بين كل المباريات التي خاضها حتى الآن، وثالثاً تفوق النصر في نسبة امتلاك الكرة أمام الوصل وعجمان والظفرة ذهاباً وغياباً ومع ذلك لم يكسب النتيجة ورابعاً تألق الإسباني ألفارو نيغريدو في المباراتين بتسجيله ثنائية في شباك «أصحاب السعادة» في المباراة الأولى وهدفاً في الثانية ومعه تمريرة حاسمة.

وخلال الجولات الأربع لمرحلة الذهاب ضمت قائمة هدافي العميد لاعباً واحداً مواطناً وهو حبيب الفردان الذي نجح في تسجيل الهدف الثالث في الجولة الرابعة أمام الوحدة، وخلال الجولات نفسها للإياب نجح لاعب واحد في التسجيل وهو محمد العكبري صاحب هدف الافتتاح في شباك الوحدة الخميس الماضي.

تألق كواس

وبعيداً عن «السيناريو» المكرر، شهدت الجولة 17 تألقاً لافتاً للاعب النصر الهولندي براندلي كواس الذي كان وراء الأهداف الثلاثة التي سجلها العميد في شباب الوحدة، حيث قاد الهجمة الأولى التي جاء منها الهدف الأول ثم لعب تمريرة حاسمة لزميله نيغريدو سجل منها الأخير الهدف الثاني قبل أن يتولى كواس نفسه مهمة تسجيل الهدف الثالث الذي أنهى طموح «أصحاب السعادة» إلى العودة إلى المباراة.