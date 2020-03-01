شباب الأهلي يدفع شايفر للاعتراف

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

ظهر الألماني وينفريد شايفر مدرب السماوي، بوجه جديد غير مألوف، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب خسارة فريقه أمام شباب الأهلي 0 - 1 في الجولة 17 من دوري الخليج العربي، أول من أمس، فعلى الرغم من الخسارة التي نتجت من ركلة جزاء، لكن شايفر اعترف أخيراً باستحقاق الخسارة، وأثنى على قاضي الجولة عادل النقبي، بل تغزل في المستوى الذي أدار به اللقاء، وهو سلوك مختلف عن الذي اشتهر به المدرب الألماني منذ عودته للعمل بالإمارات، عبر بوابة بني ياس مع بداية الموسم الحالي، حيث ظل دائم الانتقاد للحكام.

وكان واضحاً أن قوة المنافس شباب الأهلي، شجعت المدرب الملقب بـ «ويني»، على الاعتراف بتميز طاقم التحكيم، وأن فريقه لم يخسر بسبب أخطاء حكم الساحة، خاصة بعد أن أكد بنفسه في ذات المؤتمر، أن الفوز على أفضل فريق في الكرة الإماراتية لمباراتين على التوالي كان مهمة صعبة جداً، وذلك على خلفية فوز فريقه في منافسة كأس رئيس الدولة قبل أيام قلائل.

وربما أراد المدرب الألماني أيضاً التأكيد على أن انتقاده السابق لقضاة الملاعب، لم يكن للتغطية على خسارته.