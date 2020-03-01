«النحس» يطارد حتا

المصدر: (حتا - علي الظاهري)

يواصل سوء الحظ و«النحس» مطاردة فريق حتا بعد خسارته بثلاثية مقابل لا شيء أمام ضيفه العين في الجولة الماضية، وذلك ما تترجمه إصابة المهاجم البرازيلي صامويل روزا الذي لم يكمل الدقائق العشر الأولى بسبب إصابة في العضلة الضامة سافر على إثرها إلى صربيا لتلقي العلاج، حيث تعتبر رحلة العلاج هي الثانية لروزا خلال شهرين.

وقدّم حتا عروضاً مميزة، وأهدر العديد من الفرص، إلا أن شخصية العين وفارق الخبرة أدى إلى خسارته، خاصة في ظل غياب الحلول الهجومية لـ«الإعصار».

وأهدر حتا العديد من النقاط في المباريات الماضية رغم الاستحواذ العالي والأداء المميز بسبب تفاصيل صغيرة أهدت الفوز إلى منافسيه.