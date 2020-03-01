402 تمريرة تمنح مينديز الأفضلية

المصدر: الشارقة - عز الدين جاد الله

حالة من التوهج يعيشها محترف الرأس الأخضر في صفوف الشارقة، ريان مينديز، حيث كان صاحب الفضل في منح فريقه الفوز على الوصل 2-1، في الجولة 17 لدوري الخليج العربي، بتسجيل هدفين في أقل من دقيقتين، منحتا الشارقة نقاط المباراة الثلاث، ليصل إلى النقطة 31، رافعاً ترتيبه إلى المركز الثالث، بعد تعثر الجزيرة أمام خورفكان، حيث نجح مينديز في هز شباك الوصل مرتين من قبل في الموسم الماضي.

وكان البعض قد طالب برحيل مينديز فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أنه الآن قد بات يحظى بثقة جمهور الشارقة، بعد المردود الطيب الذي يقدمه، وتألقه في إحراز الأهداف في الجولات الأخيرة.

وتشير إحصاءات لجنة المحترفين، إلى أن ريان مينديز كان الأفضل في التمرير بـ 402 تمريرة ناجحة، بينما بلغت دقة التمرير 79.3 %، مقابل 67.5 % دقة التمرير في ملعب الخصوم، بينما بلغت المراوغات الناجحة لمينديز 41 مراوغة.

وشارك مينديز هذا الموسم في 20 مباراة مع الشارقة، ونجح في تسجيل 11 هدفاً، منهم 10 أهداف في دوري الخليج العربي، بوقت لعب فعلي بلغ 1773 دقيقة، وشارك في الموسم الماضي في 26 مباراة، بوقت لعب فعلي بلغ 2306 دقائق، ونجح في تسجيل 9 أهداف.

وبلغت تسديدات مينديز على المرمى 16 تسديدة، بينما شارك في صناعة 4 أهداف، وساهم في صناعة 18 فرصة لفريقه، وجاءت دقة الانضباط لصالحه، فلم يتحصل إلا على 3 بطاقات صفراء، مقابل 15 خطأ مكتسباً، و35 خطأ مرتكباً.