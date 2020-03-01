ملابا يرقص مع الذئاب

المصدر: (كلباء - محمد فضل)

يبدو أن شباك مرمى الفجيرة باتت سهلة الوصول والمنال للمحترف التوغولي بينيل ملابا مهاجم كلباء الذي تمكن من تأمين النقاط الست لفريقه بعد أن أسهم في تسجيل هدفي الفوز ذهاباً بهدف وأول من أمس خلال مباراة الإياب أيضاً بهدف ليرقص التوغولي مرتين مع ذئاب الفجيرة.

ويختلف توقيت الهدفين والطريقة التي سجل بهما النمر الكلباوي في مرمى الفجيرة، حيث أحرز هدف الذهاب برأسية مباغتة في الدقيقة 65، وخلال مباراة ملعب الفجيرة لم يحتج ملابا إلا لأربع دقائق فقط بعد تلقيه تمريرة سحرية من زميله واندرسون وهو الهدف الذي حافظ به النمور على التقدم حتى نهاية المباراة ليرفع رصيده من الأهداف إلى 10 مع كلباء في الدوري.

وعلى عكس تألق ملابا فإن البرتغالي ريكاردو غوميز المعار من الشارقة لايزال يبحث عن هدفه الأول مع كلباء، وأضاع اللاعب ركلة جزاء أمام الفجيرة فضلاً عن إهداره لأكثر من هدف محقق.