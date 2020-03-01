5 هدافين أجانب يتقدّمون على مبخوت وخليل

المصدر: دبي - العوضي النمر

دخل الثنائي علي مبخوت وأحمد خليل دائرة التنافس مع 5 مهاجمين أجانب على لقب هداف دوري الخليج العربي، حيث يعتلي مهاجم الجزيرة علي مبخوت صدارة الهدافين المواطنين برصيد 10 أهداف من بينها هدفان من ركلتي جزاء، ولم يسجل أي أهداف في الجولة المنتهية، ويليه مهاجم شباب الأهلي أحمد خليل برصيد 9 أهداف من بينها 5 ركلات جزاء آخرها أمام بني ياس في الجولة الأخيرة، وبها خطف شباب الأهلي الفوز والاحتفاظ بالصدارة.

ولا شك أن تواجد هذا الثنائي في قائمة الهدافين، يعتبر مكسباً كبيراً للمنتخب الوطني خلال الفترة المهمة المقبلة، حيث تنتظر الأبيض تحديات كبيرة من أجل اجتياز التصفيات الآسيوية المشتركة للتأهل إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، حيث يطمح الأبيض إلى تحقيق الفوز خلال المباريات المقبلة لنيل إحدى بطاقات التأهل للمرحلة الثانية والحاسمة.

ويتربع على قائمة الهدافين مهاجم العين الموهوب لاباكودجو الذي نجح في تسجيل 16 هدفاً من بينها ركلتا جزاء، وغاب عن التسجيل في مباراة فريقه أمام حتا، ويليه مهاجم الوحدة سبستيان تيغالي الذي سجل 14 هدفاً من بينها 5 ركلات جزاء، وغاب تيغالي عن التهديف في مباراة فريقه أمام النصر، ويأتي من بعده جواو بيدرو مهاجم الظفرة المتميز بتسجيله 10 أهداف من بينها ركلة جزاء واحدة وسجل بيدرو في مباراة فريقه الأخيرة أمام عجمان والتي فاز فيها الطفرة بهدفين مقابل هدف.

ومن المنافسين على لقب الهداف أيضا مهاجم كلباء المتميز بتيل ملابا الذي سجل 10 أهداف ساهمت في ترجيح كفة فريقه في أغلب المباريات، وآخر المنافسين بقوة على لقب الهداف لاعب الشارقة ريان منديز الذي نجح في تسجيل 10 أهداف من بينها 3 أهداف من ركلات جزاء، ونجح منديز في تسجيل هدفي فريقه الشارقة في مباراته الأخيرة أمام الوصل.

صناعة الأهداف

وعلى صعيد صناعة الأهداف، فالأمر يختلف والترتيب أيضا يختلف، فأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في مباريات الدوري هو اللاعب المواطن بندر الأحبابي، لاعب نادي العين، والذي صنع وحده 11 هدفاً، في 15 مباراة، يليه في المركز الثاني لاعب نادي الشارقة إيغور كورنادو، وصنع 7 أهداف، ولكنه لم يشارك سوى في 10 مباريات فقط، أما صاحب المركز الثالث في صناعة الأهداف فيأتي براندلي كواس لاعب النصر وصنع 7 أهداف ولكن بنسبة مشاركة أكبر، حيث لعب 17 مباراة.

ويحتل اللاعبان المواطنان يوسف جابر من شباب الأهلي وسهيل النوبي من بني ياس المركزين الرابع والخامس في ترتيب صناعة الأهداف، وكل منهما صع 5 أهداف، ولكن يوسف جابر يتفوق بصناعة أهداف أكثر في عدد مباريات أقل، حيث لعب 12 مباراة، مقابل 14 مباراة للنوبي.