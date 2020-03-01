نسور خورفكان.. 7 نقاط في 3 جولات

المصدر: (دبي - العوضي النمر )

إنجاز كبير حققه نسور خورفكان منذ غلق باب القيد الشتوي، وتدعيم صفوفه بلاعبين على مستوى جيد، حيث حلق الفريق بـ7 نقاط في 3 جولات بالفوز على الشارقة بهدفين مقابل هدف والتعادل مع الفجيرة بهدفين والفوز على الجزيرة بهدف، على الرغم أن الفريق طوال 14 جولة لم يحصد سوى 5 نقاط فقط.

وعلى الرغم من حصد تلك النقاط إلا أن الفريق لايزال يقبع في المركز الأخير بجدول الترتيب العام للمسابقة برصيد 12 نقطة، متساوياً مع الفجيرة وحتا اللذين وضعهما خورفكان في موقف صعب، وأصبح التنافس بينهما كبيراً للنجاة من دوامة الهبوط، وتظل لكل نقطة قيمتها في الجولات المقبلة، والتفريط فيها يعرض الفرق لموقف صعب للغاية.

لذلك أصبحت مباريات الثلاثي الفجيرة وحتا وخورفكان المقبلة في الدوري، أشبه بمباريات الكؤوس لا بديل فيها عن تحقيق الفوز من أجل حصد مزيد من النقاط تساعدها في البقاء في الدوري بعيداً عن صراع الهبوط، وهنا يكون الرهان على كيفية إدارة الأجهزة الفنية للمباريات وأداء اللاعبين داخل الملعب.