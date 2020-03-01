دوري الإمارات.. «زحمة حالمين»

المصدر: دبي ـ علي شدهان

«زحمة حالمين»، أبرزتها نتائج مباريات الجولة 17 من دوري الخليج العربي لكرة القدم في الإمارات، زحمة حالمين في المقدمة، أبطالها شباب الأهلي والعين والشارقة والجزيرة، الرباعي الحالم بمعانقة الدرع، و«زحمة» مماثلة في مؤخرة الترتيب العام، أطرافها، خورفكان والفجيرة وحتا واتحاد كلباء، الرباعي الساعي إلى الإمساك بطوق النجاة من الهبوط إلى دوري الهواة.

أحلام أخرى

وبين زحمة حالمين في المقدمة، ومثلها في مؤخرة الترتيب، تسير عجلة الدوري في طريق لن يفضي الصراع المحتدم فيه إلا إلى تسمية بطل وحيد، وهابطين اثنين، فيما يمضي الآخرون في «سكة» أحلام أخرى، ضمان مقعد مشاركة في بطولة خارجية، أو ترتيب الأوراق قبل الدخول في الموسم الجديد!

محصلة الجولة

وبالعودة للمحصلة في ختام الجولة 17، اقترب شباب الأهلي خطوة نحو معانقة الدرع بعد فوزه على بني ياس بهدف نظيف، محافظاً على تصدره لائحة الترتيب بـ39 نقطة، فيما واصل العين محاصرة المتصدر بعد فوزه على حتا بثلاثية نظيفة، رافعاً رصيده إلى 34 نقطة، بينما استعاد الشارقة جزءاً من بريقه بتقدمه ثالثاً بـ31 نقطة إثر فوزه على الوصل بهدفين لهدف، مشاركاً العين مهمة محاصرة المتصدر، فيما تراجع الجزيرة رابعاً بـ30 نقطة بعد تعثره بالخسارة أمام خورفكان بهدف وحيد، بينما انطفأ توهج الوحدة بتراجعه خامساً بـ29 نقطة بعد خسارته أمام النصر بثلاثية نظيفة.

الظفرة سادساً

وحافظ الظفرة على مركزه السادس برصيد 29 نقطة بعدما اقتنص الفوز من عجمان بهدفين لهدف، فيما استعاد النصر نغمة الفوز باكتساحه الوحدة بثلاثية، محافظاً على مركزه السابع بـ27 نقطة، تاركاً المركز الثامن للوصل الذي لم يسجل جديداً بعدما تجرع مرارة الخسارة أمام الشارقة بهدفين لهدف، وتجمده في مركزه الثامن برصيد 23 نقطة، تاركاً المركز التاسع لبني ياس بـ20 نقطة بعد خسارته أمام شباب الأهلي بهدف وحيد، فيما حل عجمان عاشراً بـ18 نقطة إثر خسارته أمام الظفرة بهدفين لهدف.

صراع ملتهب

وكما هو حال مقدمة الترتيب، شهدت المراكز الأربعة الأخيرة، صراعاً ملتهباً بين اتحاد كلباء صاحب المركز 11 برصيد 16 نقطة بعد فوزه بهدف نظيف على الفجيرة صاحب المركز 13 بـ12 نقطة، وحتا صاحب المركز 12 بذات الرصيد بعد تجرعه مرارة الخسارة أمام العين بثلاثية، وخورفكان صاحب المركز 14 الأخير بذات الرصيد رغم فوزه المثير على الجزيرة بهدف نظيف.

سباق الأفضل

وعلى صعيد سباق الأفضل في الجولة 17، لمع نجم، الهولندي كواس محترف النصر، وفرض أفضليته على صعيد اللاعبين بعدما أسهم في فوز فريقه بثلاثية على الوحدة، سجل منها هدفاً، فيما نجح الصربي غوران مدرب خورفكان في فرض أفضليته على صعيد مدربي فرق الجولة بعدما قاد فريقه للفوز الثمين على الجزيرة.

نخبة نجوم

وأفرزت الجولة 17 نخبة من النجوم الذين بالإمكان اعتبارهم التشكيل المثالي، محمد يوسف «خورفكان» لحراسة المرمى، وللدفاع، علي الضنحاني «الشارقة» ووليد عباس «شباب الأهلي» وكوامي «خورفكان» وسالم عبدالله «العين»، وللوسط، بندر الأحبابي «العين» وماجد حسن «شباب الأهلي» وطارق أحمد «النصر» وكواس «النصر»، وللهجوم، بيدرو «الظفرة» ونيغريدو «النصر».

قائمة الهدافين

وواصل التوغولي لابا «العين» تصدره قائمة الهدافين بـ17 هدفاً، وجاء الإماراتي تيغالي «الوحدة» ثانياً بـ14، والبرازيلي بيدرو «الظفرة» ثالثاً بـ11، والتوغولي ملابا «اتحاد كلباء» رابعاً بـ10، والبرازيلي مينديز «الشارقة» خامساً بـ10، والإماراتي علي مبخوت «الجزيرة» سادساً بـ10 أهداف، والإماراتي أحمد خليل «شباب الأهلي» سابعاً بـ9 أهداف، والإماراتي ليما «الوصل» ثامناً بـ9، والبرازيلي ويلتون «الوصل» تاسعاً بـ8، والبرازيلي إيغور «الشارقة» عاشراً بـ7 أهداف.